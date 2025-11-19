Alertan por regreso de "cristalazos" con Las Cañas, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de redes sociales, ciudadanos han alertado sobre el regreso de los llamados “cristalazos” en la zona cercana a Las Cañas, donde se reporta que varios vehículos ya han sido vandalizados a pesar de que el evento aún no comienza formalmente.

La situación ha generado preocupación entre los asistentes y habitantes, quienes señalan que este tipo de robos, en los que se rompen los vidrios de los autos para sustraer objetos del interior, se vuelven más frecuentes durante eventos multitudinarios como el que se aproxima.

Diversos usuarios identifican a presuntos “franeleros” o “viene viene” como posibles responsables, pues señalan que se aprovechan de la alta afluencia y la falta de vigilancia en calles aledañas. “Es una zona fácil para los amantes de lo ajeno lamentablemente”, expresó un usuario.

En vista del riesgo, hay quienes ya consideran alternativas para evitar ser víctimas:

“Mejor perder el amor a unos pesos y dejar el vehículo en un estacionamiento”, escribió otra persona, mientras otros optan por el transporte público: “A irnos en combi… ni modo”.