Alertan por medicinas en Marketplace; podrían poner en riesgo tu salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Adquirir medicamentos por redes sociales o plataformas como Marketplace podría representar no solo un fraude económico, sino también un grave riesgo para la salud, advirtió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A través de un comunicado oficial, la SSPC alertó que varios de los medicamentos ofrecidos a bajo costo en internet carecen de garantías de origen y conservación, y en muchos casos han sido identificados como productos alterados, falsificados o robados de hospitales públicos.