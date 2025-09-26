Alertan por medicinas en Marketplace; podrían poner en riesgo tu salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Adquirir medicamentos por redes sociales o plataformas como Marketplace podría representar no solo un fraude económico, sino también un grave riesgo para la salud, advirtió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
A través de un comunicado oficial, la SSPC alertó que varios de los medicamentos ofrecidos a bajo costo en internet carecen de garantías de origen y conservación, y en muchos casos han sido identificados como productos alterados, falsificados o robados de hospitales públicos.
La autoridad señaló que este fenómeno representa un "caldo de cultivo" para fraudes y daños a la salud, ya que muchos de estos productos no solo incumplen las normativas sanitarias, sino que han sido sustraídos de instituciones de salud, lo que constituye también un delito.
La SSPC reveló que parte de estos medicamentos han sido robados de hospitales públicos, lo cual ha encendido las alarmas sobre la seguridad en las cadenas de suministro médico del país. Estos productos, al perder la cadena de frío o ser manipulados indebidamente, pueden volverse letales.
Evitar la compra de medicamentos en redes sociales o vía pública, sobre todo si provienen de personas sin establecimientos formales.
Desconfiar de precios excesivamente bajos o de productos con “venta limitada”.
No adquirir medicamentos controlados sin receta.
Verificar número de lote y registro sanitario antes de comprar.
Solicitar factura y garantía del producto.
Comprar únicamente en sitios autorizados.
Denuncia ciudadana: clave contra el fraude
RPO