Alertan por medicinas en Marketplace; podrían poner en riesgo tu salud

Alertan por medicinas en Marketplace; podrían poner en riesgo tu salud
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Adquirir medicamentos por redes sociales o plataformas como Marketplace podría representar no solo un fraude económico, sino también un grave riesgo para la salud, advirtió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A través de un comunicado oficial, la SSPC alertó que varios de los medicamentos ofrecidos a bajo costo en internet carecen de garantías de origen y conservación, y en muchos casos han sido identificados como productos alterados, falsificados o robados de hospitales públicos.

“Mediante labores de monitoreo en la red, se ha detectado la venta de medicamentos a bajo costo en redes sociales, mismos que no cuentan con garantías de origen, almacenamiento o conservación. Además, al no contar con estándares de calidad, pueden generar efectos adversos graves y complicaciones a la salud”
expuso la dependencia federal

La autoridad señaló que este fenómeno representa un "caldo de cultivo" para fraudes y daños a la salud, ya que muchos de estos productos no solo incumplen las normativas sanitarias, sino que han sido sustraídos de instituciones de salud, lo que constituye también un delito.

La SSPC reveló que parte de estos medicamentos han sido robados de hospitales públicos, lo cual ha encendido las alarmas sobre la seguridad en las cadenas de suministro médico del país. Estos productos, al perder la cadena de frío o ser manipulados indebidamente, pueden volverse letales.

La autoridad emitió una serie de recomendaciones para evitar caer en estas prácticas ilegales:

  • Evitar la compra de medicamentos en redes sociales o vía pública, sobre todo si provienen de personas sin establecimientos formales.

  • Desconfiar de precios excesivamente bajos o de productos con “venta limitada”.

  • No adquirir medicamentos controlados sin receta.

  • Verificar número de lote y registro sanitario antes de comprar.

  • Solicitar factura y garantía del producto.

  • Comprar únicamente en sitios autorizados.

  • Denuncia ciudadana: clave contra el fraude

En Michoacán, donde las condiciones económicas pueden llevar a muchas personas a buscar alternativas más accesibles, esta advertencia cobra especial relevancia. La salud no debe ponerse en riesgo por una “oferta”.

