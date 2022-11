Alertan por estafa a jóvenes en Morelia; chava cayó en la trampa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales alertaron por una nueva estafa a jóvenes en Morelia, lo peor de todo es que una chava cayó en la trampa.

Fue la supuesta víctima de nombre Andrea la que contó su historia en redes sociales, en la que dijo que ésta se dio en su intento de ingresar al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

"Hola hola, gente solo quiero mostrarles que fui estafada el día de hoy por está persona, aguas con la gente que pública que les ayudan a vincularse al programa jóvenes construyendo el futuro" (sic), afirmó la chica.

Y añadió: "Yo sé que en parte es mi culpa por confiar pero en febrero me dieron de baja y nadie de los encargados del programa me supo ayudar o solucionar nada, la semana pasada fui a las vinculaciones presenciales y me abrieron el sistema pero no pude vincularme y nuevamente la gente encargada del programa no supo o quiso ayudarme a solucionarlo" (sic).

En capturas de pantalla Andrea mostró la supuesta evidencia de la estafa, y aseguró que la persona se hace llamar Raymundo, aunque podría tratarse de un falso nombre.

Asimismo, dijo que la cuenta a la que se depositó el dinero para supuestamente darla de alta en el programa está a nombre de María del Carmen Torres Cu.

"Por fa ya se que está difícil la situación y la desesperación pero no caigan en estafas, reporten las publicaciones que ofrezcan estos supuestos servicios. Compartan para que no caiga más gente", finalizó la joven.