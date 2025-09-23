Alejandra Ley llega a Morelia con stand up y mucho estilo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reconocida actriz y comediante Alejandra Ley llegará a Morelia con un espectáculo lleno de humor y música el próximo sábado 11 de octubre, en el escenario de un conocido bar ubicado en el Centro Histórico de la ciudad.

El acceso al público será a partir de las 20:30 horas, mientras que el show dará inicio a las 22:00 horas. La velada promete una mezcla de stand up y música, con la energía y estilo característicos de la artista.

Como parte del cartel, también participarán las comediantes Eri Torreblanca y Ann Yellow, quienes abrirán la noche con rutinas de comedia que garantizan un arranque lleno de diversión.

Los boletos ya están disponibles en arema.mx con precios de $350 en preventa y $400 el día del evento (más cargos por servicio).