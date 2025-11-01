Alcoholímetro se intensifica por Halloween y Día de Muertos en Morelia: comisionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En esta temporada de Día de Muertos y Halloween, uno de los operativos que se refuerzan debido al incremento de fiestas es el alcoholímetro, particularmente en las zonas donde se ubican bares y antros de la ciudad, destacó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.

En entrevista colectiva, el comisionado indicó que este operativo se reforzó especialmente esta semana, ya que en dichas celebraciones se realizan más eventos donde se registra el consumo de bebidas embriagantes.

Cuestionado respecto a si representa una problemática mayor que por medio de redes sociales los mismo usuarios den a conocer las ubicaciones en las que se impulsa este operativo, destacó lo siguiente:

“El objetivo del alcoholímetro es sacar de circulación a las personas que van verdaderamente en estado de ebriedad, cuando una persona está en ese estado ya ni siquiera se acuerda de sacar el celular para revisar redes sociales y ver dónde está el alcoholímetro (…)”, subrayó.

Adicionalmente, el comisionado resaltó que usualmente en cada operativo (implementado de manera regular) se registra un promedio de entre 20 y 30 vehículos trasladados al corralón, correspondientes a conductores que van manejando “por inercia”, situación que los pone en riesgo tanto a ellos como a la ciudadanía.

Adicionalmente se le interrogó respecto al monto de las multas, sobre el tema indicó que éstas van desde los 6 mil 500 pesos, a lo que se suma el costo del arrastre del vehículo al corralón.

Para concluir, Alarcón Olmedo recalcó que en esta falta administrativa no existe la posibilidad de conmutar la sanción mediante servicio comunitario, ya que en estos casos dicha medida se aplica adicionalmente a la sanción económica.

BCT