Alcalde señala supuestos intereses detrás de protestas por la junta de agua de Santa María

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Existen intereses de terceras personas detrás de las manifestaciones que solicitan la supuesta reintegración de la extinta Junta Local de Agua de Santa María, señaló el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

Durante la sesión ordinaria de Cabildo realizada este lunes, un grupo de personas se manifestó de manera pacífica con pancartas en las que pedían a las autoridades municipales que se reinstale dicha junta de agua, para que el servicio deje de ser administrado por el municipio.

Posteriormente a la sesión, el edil entabló un diálogo con las y los manifestantes, a quienes les indicó que la mayoría de la población de la zona solicita una mejora en el servicio, por lo que pidió que se libere la toma que mantienen en esa área.

En este tenor, tras algunos minutos de diálogo en los que los manifestantes expusieron sus inconformidades, se acordó la realización de una mesa de trabajo con las autoridades correspondientes. No obstante, por lo menos en ese momento, no se precisó la hora y fecha.

Aunado a esto, el edil informó que se realizará una auditoría a la junta ya extinta, debido a que se tiene registro de diversos cobros que deben ser aclarados.

Posteriormente, en entrevista colectiva, Alfonso Martínez externó lo siguiente: “Hay intereses atrás del manejo de agua. En la ciudad no podemos tener esas extensiones de colonias con organismos que cobran y no entregan cuentas (…)”, destacó. A la par, refirió que hay interés de ciertos actores políticos detrás de estas manifestaciones.