Alcalde de Morelia se reunirá con Omar García Harfuch en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, detalló que este martes realizará una gira en Ciudad de México, donde se reunirá con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

Durante una entrevista colectiva, el edil —sin ofrecer más detalles— aseveró que tiene dicha reunión programada, por lo que indicó que más adelante brindará mayor información.

Cuestionado sobre los temas que podría plantear al secretario, señaló que seguirán la misma línea argumental que ha sostenido, esto en beneficio de Morelia.

Cabe resaltar que los aspectos que el edil ya ha expuesto anteriormente se enmarcan en la solicitud de apoyo presupuestal a los municipios para fortalecer las corporaciones de seguridad; además de robustecer a la Fiscalía, impulsar una depuración de las policías municipales y mantener la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

