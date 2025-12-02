Alcalde de Morelia se reúne con García Harfuch; busca fortalecer la Policía Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, sostuvo un encuentro con el secretario Omar García Harfuch, en el que presentó una propuesta para fortalecer la corporación policial del municipio y garantizar la continuidad de los resultados positivos en materia de seguridad.
A través de sus redes sociales, el edil informó que, durante la reunión, también compartió su visión sobre cómo fortalecer a las policías municipales del resto del estado, ante el posible retiro de las fuerzas federales de seguridad en la región.
“Presenté una propuesta para fortalecer a nuestra Policía y seguir brindando resultados positivos en Morelia. También di mi opinión respecto a cómo fortalecer las policías municipales del resto del estado para cuando la Federación se retire”, escribió el alcalde en su publicación.
En la imagen compartida, se observa al edil acompañado por García Harfuch, ambos en una reunión de carácter institucional. Alfonso Martínez entregó un documento físico como parte de su planteamiento estratégico.
mrh