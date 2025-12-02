Alcalde de Morelia se reúne con García Harfuch; busca fortalecer la Policía Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, sostuvo un encuentro con el secretario Omar García Harfuch, en el que presentó una propuesta para fortalecer la corporación policial del municipio y garantizar la continuidad de los resultados positivos en materia de seguridad.

A través de sus redes sociales, el edil informó que, durante la reunión, también compartió su visión sobre cómo fortalecer a las policías municipales del resto del estado, ante el posible retiro de las fuerzas federales de seguridad en la región.

“Presenté una propuesta para fortalecer a nuestra Policía y seguir brindando resultados positivos en Morelia. También di mi opinión respecto a cómo fortalecer las policías municipales del resto del estado para cuando la Federación se retire”, escribió el alcalde en su publicación.