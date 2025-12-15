Morelia

Alcalde de Morelia respalda enfoque cívico en aplicación del reglamento de tránsito

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que, en materia de vialidad, se requiere mayor orden y cultura cívica en la sociedad.

Durante una entrevista colectiva, el edil indicó que respeta el reciente anuncio del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, particularmente respecto a que elementos de la Guardia Civil no podrán infraccionar o multar a las personas, medida que señaló refuerza el enfoque cívico.

“Se necesita orden por medio de la cultura cívica porque el tema no es recaudatorio, el tema es educarnos como sociedad. Por eso una persona que comete una infracción pasa con un juez cívico y, con base en eso, recibe una sanción, ya sea trabajo comunitario, multa o de distintos tipos (…)”
Por su parte, el comisionado de Seguridad en Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, señaló en entrevista que esta medida no afecta las labores de la Policía Morelia.

Indicó que, de acuerdo con la información que tienen, la disposición anunciada por el mandatario estatal busca fomentar la educación y la cultura vial entre las y los michoacanos.

“Nosotros compartimos esa idea, tal es así que el modelo de justicia cívica está orientado a generar conciencia, cultura vial y educación entre los ciudadanos. No es un tema punitivo, tampoco es un tema de recaudación en el tema de tránsito para el municipio de Morelia (…)”
En este tenor, explicó que, desde la justicia cívica en Morelia, se promueve que las personas infractoras puedan realizar labores sociales en beneficio de la comunidad, en lugar de cubrir una multa económica (dependiendo del caso).

Por ello, recalcó la importancia de que la aplicación del Reglamento de Tránsito continúe con el objetivo de generar orden, conciencia y educación vial.

Por lo tanto, Alarcón Olmedo enfatizó que la recomendación a la ciudadanía es cumplir con las reglas de tránsito, ya que el hecho de que la autoridad estatal no infraccione no significa que los automovilistas puedan omitir semáforos o circular sin cinturón de seguridad.

Finalmente, señaló que las y los oficiales de la Policía Morelia, quienes sí cuentan con la facultad de infraccionar, han estado atentos y continuarán ejerciendo su labor para fomentar la cultura vial en la ciudad.

