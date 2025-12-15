Alcalde de Morelia respalda enfoque cívico en aplicación del reglamento de tránsito

En este tenor, explicó que, desde la justicia cívica en Morelia, se promueve que las personas infractoras puedan realizar labores sociales en beneficio de la comunidad, en lugar de cubrir una multa económica (dependiendo del caso).

Por ello, recalcó la importancia de que la aplicación del Reglamento de Tránsito continúe con el objetivo de generar orden, conciencia y educación vial.

Por lo tanto, Alarcón Olmedo enfatizó que la recomendación a la ciudadanía es cumplir con las reglas de tránsito, ya que el hecho de que la autoridad estatal no infraccione no significa que los automovilistas puedan omitir semáforos o circular sin cinturón de seguridad.