Alcalde de Morelia resalta que la salud no es prioridad para gobierno federal

AHOLIBAMA ANDRADE
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “La salud no es prioridad para el gobierno federal (…)”, destacó Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia.

Tras el informe de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizado en el Zócalo de la Ciudad de México, se cuestionó al alcalde sobre los aciertos que observa en la actual administración federal.

Al respecto, el edil señaló que se está tomando otra dirección, particularmente en el cambio de la estrategia de seguridad.

No obstante, resaltó que un aspecto que ha sido dejado de lado desde la pasada administración, con el expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, es el rubro de la salud.

“A siete años de gobiernos de Morena no hay medicinas, y se recortó el presupuesto para el siguiente año. O sea, no habrá medicinas, y eso es catastrófico para la gente más vulnerable (…)”
subrayó

Martínez Alcázar agregó que el sistema de salud en México es caótico, pues la población necesita hacer largas filas para ser atendida.

Por consiguiente, enfatizó que este tema es urgente, pero, desde su perspectiva, no se resolverá a corto plazo, particularmente debido a los recortes presupuestales.

