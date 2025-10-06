Alcalde de Morelia resalta que la salud no es prioridad para gobierno federal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “La salud no es prioridad para el gobierno federal (…)”, destacó Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia.

Tras el informe de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizado en el Zócalo de la Ciudad de México, se cuestionó al alcalde sobre los aciertos que observa en la actual administración federal.

Al respecto, el edil señaló que se está tomando otra dirección, particularmente en el cambio de la estrategia de seguridad.