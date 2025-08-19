Alcalde de Morelia resalta etapa de coordinación con el gobierno de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Actualmente se vive una etapa distinta de coordinación, colaboración y apoyo con el gobierno del estado, enfatizó Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia.

En entrevista colectiva, el edil expresó su satisfacción por el acompañamiento recibido durante su primer informe de gobierno correspondiente al periodo 2024-2027, resaltando la presencia de distintos alcaldes del interior del estado, empresarios de Michoacán, así como del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y parte del gabinete estatal.

Al ser cuestionado sobre la relevancia de la asistencia del gobernador después de años de ausencia, Martínez Alcázar destacó lo siguiente:

“Es una etapa distinta, una etapa de coordinación, colaboración, apoyo y respaldo con el gobierno del estado (…)”, subrayó el edil, quien añadió que durante su informe también fue importante resaltar las obras que realiza dicho orden de gobierno en beneficio de Morelia, como la ampliación de la avenida Amalia Solórzano.