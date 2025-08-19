Alcalde de Morelia resalta etapa de coordinación con el gobierno de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Actualmente se vive una etapa distinta de coordinación, colaboración y apoyo con el gobierno del estado, enfatizó Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia.
En entrevista colectiva, el edil expresó su satisfacción por el acompañamiento recibido durante su primer informe de gobierno correspondiente al periodo 2024-2027, resaltando la presencia de distintos alcaldes del interior del estado, empresarios de Michoacán, así como del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y parte del gabinete estatal.
Al ser cuestionado sobre la relevancia de la asistencia del gobernador después de años de ausencia, Martínez Alcázar destacó lo siguiente:
“Es una etapa distinta, una etapa de coordinación, colaboración, apoyo y respaldo con el gobierno del estado (…)”, subrayó el edil, quien añadió que durante su informe también fue importante resaltar las obras que realiza dicho orden de gobierno en beneficio de Morelia, como la ampliación de la avenida Amalia Solórzano.
En este sentido, enfatizó la necesidad de mantener la coordinación, destacando que lo que se refleja es la “madurez política de ambos gobiernos”.
Asimismo, al ser cuestionado sobre su postura ante declaraciones de distintos actores políticos respecto a que él sería un buen perfil para la gubernatura de 2027, indicó que se trató de respuestas expresas ante los cuestionamientos de la prensa.
“Yo lo he dicho públicamente, el 2027 en el 2027 lo hablamos. Hoy tengo que dar resultados y seguir trabajando mucho por este encargo que la ciudadanía me ha confiado (…)”, concluyó.
