Alcalde de Morelia pide reunión con Alfredo Ramírez para exponer proyectos

Dijo que actualmente no tienen una negativa, sino observaciones a los proyectos que han presentado, y aunque han tratado de subsanar, no se ha podido.

Y es que, ha habido mala comunicación en la construcción de un espacio para el Mercado Independencia.

“Queremos que ellos lo hagan porque ellos tienen recursos suficientes, (…) así como construyen el Mercado de Pátzcuaro”.

Lo anterior, toda vez que el Gobierno del Estado ha manifestado su preocupación por el tema y ”porque Morelia está en Michoacán”. La razón es que, ya son 870 puestos y se debe de tomar en cuenta esta nueva realidad.

La otra opción es resolver el área siniestrada, porque no se quemó el mercado, sino el estacionamiento con unos puestos que había debajo de él.

El alcalde destacó que se está trabajando en la zona afectada nada más, “si quisiéramos mañana iniciar la construcción del mercado no podríamos, no sabemos si vamos a hacer un mercado o sólo vamos a rehabilitar, primero se tiene que hacer un proyecto que cuesta mucho dinero, el proyecto llevaría de 2 a 3 meses en realizarse. Yo voy a esperar el tiempo que sea necesario porque para mí el proceso electoral es el el año entrante, no éste, voy a insistir en cuidar mi relación con el gobernador”.

EA