Alcalde de Morelia pide defender recursos para los municipios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, informó que en su reciente visita al Senado de la República pidió que se levante la voz en favor de los municipios, particularmente respecto a los recursos que se les asignan.

En entrevista, el edil comentó que ayer realizó una gira en la Ciudad de México, donde acudió al Senado y tuvo la oportunidad de dialogar tanto con senadores como con diputados federales, esto con la intención de gestionar lo que se requiere para Morelia.