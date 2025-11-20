Alcalde de Morelia insistirá ante diputados el arrendamiento de Palacio Municipal y el cobro de servicios policiales
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia detalló que insistirá y explicará al resto de las y los diputados tanto el tema del arrendamiento del Palacio Municipal como el cobro de servicios especiales de la Policía Morelia, propuestas que se integran en el proyecto de presupuesto para Morelia en 2026.
Cabe señalar que, el día de ayer, en comisiones y por mayoría, diputadas y diputados integrantes de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda rechazaron ambos puntos que se enmarcan en dicho proyecto, el cual, de manera global, asciende a 5 mil 22 millones 531 mil 774 pesos.
Por consiguiente, en entrevista, el edil refirió que insistirá en ambos temas y explicará los elementos que integran cada propuesta. Particularmente, sobre el Palacio Municipal, señaló que este esquema también permitiría “democratizar” el tema, pues recordó que otro inmueble similar, como el Centro Cultural Clavijero, sí puede rentarse.
Por otra parte, respecto al cobro por los servicios de elementos de la Policía Morelia, destacó que la intención es que dicho servicio pueda cobrarse a los organizadores de diferentes eventos que finalmente llegan a la ciudad para hacer negocio.
En ese sentido, el edil señaló que acudió a explicar ambos puntos durante la sesión, los cuales también le han solicitado por escrito, por lo que estará entregando los formatos correspondientes.
Para culminar, Martínez Alcázar señaló que espera —y confía— que el rechazo a estas propuestas no se trate de un tema partidista, por lo que aseguró que estará atento al proceso para ver cómo se define en el pleno.
RPO