Alcalde de Morelia espera mayoría legislativa a favor de la Ley de Ingresos 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, expresó su confianza en que la mayoría de las y los diputados del Congreso del Estado aprueben la propuesta de Ley de Ingresos 2026 para el municipio.

En entrevista colectiva, el edil recordó que el Congreso local está integrado por 40 diputadas y diputados que representan a Michoacán, por lo que reconoció que existen posturas tanto a favor como en contra de ciertos puntos incluidos en la iniciativa.

“Yo creo que lograremos tener la mayoría. Respetamos a los que no piensan igual y no están de acuerdo, pero yo tengo confianza en que lo vamos a poder lograr; al final de cuentas, así es la democracia y la política (…)”, destacó.

Añadió que, desde su perspectiva, era importante exponer ante las y los legisladores los argumentos del proyecto para buscar su respaldo.

Cabe señalar que algunos puntos de la propuesta, como el arrendamiento del Palacio Municipal y el cobro de servicios especiales por parte de Policía Morelia, fueron rechazados previamente por integrantes de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda.

Por este motivo, Martínez Alcázar reiteró la semana pasada que continuarían dialogando con las y los diputados para explicar ambos temas.