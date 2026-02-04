Alcalde de Morelia, en espera de invitación a reunión presidencial en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que hasta el momento no ha sido convocado a la reunión que encabezará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la cual está programada para este viernes en la capital michoacana.

No obstante, el edil indicó que espera que la invitación pueda realizarse próximamente, ya que, además de que, de acuerdo con autoridades estatales se llevará a cabo la “mañanera del pueblo”, se tiene prevista una reunión para dar continuidad a las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“Hasta ahora la única comunicación que hemos tenido es el apoyo con los equipos de bomberos, pues se requieren distintos círculos de seguridad (…), no he recibido invitación, pero no pierdo la esperanza; luego esas invitaciones llegan al final o a veces no llegan”, destacó.

En este tenor, Martínez Alcázar compartió que, en caso de ser convocado, consideraría relevante recalcar que uno de los ejes prioritarios de dicho plan debe ser el fortalecimiento de las policías municipales, así como la continuidad de las acciones ya emprendidas.

Asimismo, el alcalde señaló que, desde su perspectiva, Michoacán podría incluso requerir un “quinto plan”, al considerar que las policías municipales no están siendo suficientemente fortalecidas ni respaldadas.

De igual forma, subrayó que la construcción de la paz se puede concretar en distintos ejes, entre estos la depuración y fortalecimiento de las corporaciones policiacas, así como por el apoyo a los municipios más pequeños, que por limitaciones presupuestales enfrentan más dificultades para atender temas de seguridad.

RYE-