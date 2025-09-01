Morelia

Alcalde de Morelia destaca cambio en la estrategia de seguridad en el marco del primer informe de gobierno federal

AHOLIBAMA ANDRADE
Aholibama Andrade
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que, desde su perspectiva, uno de los aspectos a destacar en el primer informe de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sería el cambio en la estrategia de seguridad en el país.

En entrevista colectiva, el edil comentó que, como mexicano y presidente municipal, estará atento al informe que rendirá la mandataria federal.

En este sentido, Martínez Alcázar afirmó que existen puntos positivos que resaltar, pues, aunque Sheinbaum Pardo había externado que seguiría la misma línea de seguridad que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos destacó que no ha sido así.
“Finalmente, el gobierno federal cambia la estrategia de seguridad, es evidente. En los hechos se ve una estrategia distinta y de combate a la delincuencia. Entonces, creo que es una de las cosas que resaltaría”
expresó, al subrayar que aún quedan distintos aspectos por atender

Respecto a la toma de protesta de los nuevos juzgadores federales —ministros, magistrados y jueces—, el presidente municipal dijo que espera que “el Poder Judicial haga valer su independencia como poder y no dependa del Ejecutivo (…)”.

En este tenor, consideró que dicho proceso forma parte de lo que calificó como “un plan maquiavélico” del expresidente López Obrador, que se logra por medio de una elección “amañada y llena de acordeones”, aseveró.

Para concluir, el edil señaló que espera que, en el corto y mediano plazo, exista cordura y así se recupere la democracia de México y la división de los poderes.

