Alcalde de Morelia destaca cambio en la estrategia de seguridad en el marco del primer informe de gobierno federal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que, desde su perspectiva, uno de los aspectos a destacar en el primer informe de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sería el cambio en la estrategia de seguridad en el país.

En entrevista colectiva, el edil comentó que, como mexicano y presidente municipal, estará atento al informe que rendirá la mandataria federal.