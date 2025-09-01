Alcalde de Morelia destaca cambio en la estrategia de seguridad en el marco del primer informe de gobierno federal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que, desde su perspectiva, uno de los aspectos a destacar en el primer informe de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sería el cambio en la estrategia de seguridad en el país.
En entrevista colectiva, el edil comentó que, como mexicano y presidente municipal, estará atento al informe que rendirá la mandataria federal.
En este sentido, Martínez Alcázar afirmó que existen puntos positivos que resaltar, pues, aunque Sheinbaum Pardo había externado que seguiría la misma línea de seguridad que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos destacó que no ha sido así.
Respecto a la toma de protesta de los nuevos juzgadores federales —ministros, magistrados y jueces—, el presidente municipal dijo que espera que “el Poder Judicial haga valer su independencia como poder y no dependa del Ejecutivo (…)”.
Para concluir, el edil señaló que espera que, en el corto y mediano plazo, exista cordura y así se recupere la democracia de México y la división de los poderes.
