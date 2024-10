Alcalde de Morelia critica estrategia de seguridad tras crimen de periodista en Uruapan

Al respecto, Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, expresó su indignación por la creciente inseguridad que se vive en México, señalando que el país se ha convertido en un lugar peligroso para ejercer el periodismo. “Es terrible, realmente el tema de inseguridad de nuestro país se ha agravado mucho y no se puede continuar con una estrategia de seguridad fallida”, declaró, apuntando a la urgente necesidad de revisar y mejorar las políticas actuales en materia de seguridad.

Martínez Alcázar criticó la estrategia de seguridad federal, la cual, según él, ha incrementado alarmantemente los índices de violencia. “Hay mediciones que demuestran que la inseguridad en México se ha generalizado y aumentado. México es de los países en donde más riesgo corren los periodistas”, agregó. El alcalde también lamentó la situación de los comunicadores y la libertad de expresión, denunciando que las agresiones a periodistas representan la manifestación más extrema de censura en el país. “Lo de ayer es el ejemplo más sanguinario y extremo de cortar la libertad de expresión de los periodistas”, señaló.

Al ser cuestionado sobre el manejo del tema de seguridad en Michoacán, Martínez Alcázar prefirió no emitir comentarios específicos sobre el posicionamiento reciente del gobierno estatal, el cual, a través del secretario de gobierno, señaló que el municipio de Uruapan no ha firmado un convenio de seguridad. Martínez expresó su deseo de no politizar la situación y subrayó su intención de trabajar constructivamente con las autoridades estatales.

El alcalde también denunció la dificultad de transitar con seguridad en las carreteras de México, particularmente en horario nocturno. Señaló que “prácticamente no puedes recorrer ninguna carretera en México de noche. Hay historias todos los días de personas que son asaltadas, de vehículos robados, de personas que arriesgan su vida”.

Finalmente, Martínez hizo un llamado a replantear la estrategia de seguridad actual en el país y subrayó que no se puede ignorar la alarmante realidad que enfrentan los comunicadores y la sociedad en general, y concluyó señalando que el homicidio de Mauricio Cruz Solís se suma a una preocupante lista de ataques a periodistas en México, donde la libertad de expresión y la integridad de los comunicadores parecen estar cada vez más amenazadas.

rmr