Morelia

Alcalde de Morelia considera “buena iniciativa” propuesta de diputado sobre compensación por denuncias

Diputado propone pagar hasta 10 mil pesos a quienes denuncien a familiares delincuentes
El alcalde subrayó la necesidad de estrategias preventivas y de construcción de paz
El alcalde subrayó la necesidad de estrategias preventivas y de construcción de pazAHOLIBAMA ANDRADE
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "No puedes obtener resultados distintos haciendo lo mismo, y se tienen que ver distintos métodos para poder contrarrestar”, destacó el alcalde Alfonso Martínez Alcázar respecto a la propuesta del diputado Carlos Bautista Tafolla sobre ofrecer una compensación económica por denunciar a familiares implicados en delitos.

Te puede interesar:
Diputado Carlos Bautista ofrece hasta $10 mil por denunciar a familiares delincuentes
El alcalde subrayó la necesidad de estrategias preventivas y de construcción de paz

En entrevista colectiva, se le pidió al edil su postura respecto a las recientes publicaciones del diputado Bautista Tafolla, quien compartió dicha propuesta ciudadana, que consiste en otorgar un apoyo económico de 5 mil a 10 mil pesos a quienes denuncien ante la Fiscalía a familiares implicados en delitos comprobables.

El alcalde indicó que, desde su perspectiva, sería “una buena iniciativa”, al recalcar que para obtener resultados se deben implementar nuevas estrategias.

Sin embargo, detalló que, tanto a nivel local como nacional, e incluso internacional, los temas de seguridad deben enfrentarse de manera reactiva y proactiva.

Sobre la parte reactiva, señaló que está relacionada con el equipamiento de los cuerpos de seguridad y la detención de generadores de violencia. Mientras que, en la parte proactiva, expuso que se deben impulsar estrategias preventivas con el objetivo de evitar que las personas lleguen a cometer delitos.

“Y es lo que hace falta en nuestro país; si no, nunca vamos a terminar con la violencia. Si no hay estado de derecho y no hay construcción de paz, no vamos a erradicar la violencia (…)”
subrayó

Por último, Martínez Alcázar señaló que la construcción de paz debe impulsarse desde distintos ejes, como el deporte, la cultura, el arte y la generación de empleos.

Te puede interesar:
Comité para la Construcción de Paz en Morelia define acciones y programas para 2026
El alcalde subrayó la necesidad de estrategias preventivas y de construcción de paz

RPO

Alfonso Martínez
grid
denuncia familiar

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com