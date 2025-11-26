Alcalde de Morelia considera “buena iniciativa” propuesta de diputado sobre compensación por denuncias

En entrevista colectiva, se le pidió al edil su postura respecto a las recientes publicaciones del diputado Bautista Tafolla, quien compartió dicha propuesta ciudadana, que consiste en otorgar un apoyo económico de 5 mil a 10 mil pesos a quienes denuncien ante la Fiscalía a familiares implicados en delitos comprobables.

El alcalde indicó que, desde su perspectiva, sería “una buena iniciativa”, al recalcar que para obtener resultados se deben implementar nuevas estrategias.

Sin embargo, detalló que, tanto a nivel local como nacional, e incluso internacional, los temas de seguridad deben enfrentarse de manera reactiva y proactiva.

Sobre la parte reactiva, señaló que está relacionada con el equipamiento de los cuerpos de seguridad y la detención de generadores de violencia. Mientras que, en la parte proactiva, expuso que se deben impulsar estrategias preventivas con el objetivo de evitar que las personas lleguen a cometer delitos.