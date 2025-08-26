Alcalde de Morelia confía en nueva gestión en la FGE, reducirá la incidencia delictiva

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La incidencia delictiva en Morelia podría disminuir con la nueva gestión y coordinación que se está efectuando con la Fiscalía General del Estado (FGE), señaló el alcalde Alfonso Martínez Alcázar.

En entrevista, el edil subrayó que las fiscalías son órganos fundamentales para la construcción de paz, ya que desde su perspectiva: “de nada sirve que los policías municipales detengan a tantos delincuentes si luego salen en libertad con facilidad”.

Martínez Alcázar consideró positivo el inicio de gestión del nuevo fiscal estatal, Carlos Torres Piña, particularmente tras las declaraciones en las que anunció la erradicación de los “moches” o dádivas económicas a cambio de trámites o servicios en la institución.

“Yo felicito al fiscal porque inicia con el pie derecho, y con una acción contundente y que puede ser una de las acciones más importantes que pueda reformar el desempeño de la Fiscalía”, expresó el presidente municipal.

El edil celebró esta decisión y confió en que, mediante el trabajo coordinado entre la Policía Morelia y la FGE, se lograrán resultados favorables en materia de seguridad.

“Me atrevo a decir que las estadísticas delictivas van a empezar a bajar notablemente, no sólo en Morelia sino en el estado, con este trabajo que hoy se vislumbra que está iniciando”, puntualizó.

BCT