Alcalde de Morelia asistiría al informe del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En entrevista con medios de comunicación, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar informó que ya recibió la invitación del Gobierno del Estado para asistir al cuarto informe del mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla.

“Le invitamos a la presentación del Cuarto Informe de Gobierno, presidido por el gobernador constitucional del estado de Michoacán, el maestro Alfredo Ramírez Bedolla, el 28 de septiembre de 2025 a las 10:30 horas, en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (CECONEXPO)”, leyó el edil.