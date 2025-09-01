Alcalde de Morelia aclara que incidente del domingo en Torreón Nuevo no fue enfrentamiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El conflicto que se suscitó el domingo en Torreón Nuevo no fue un enfrentamiento, sino un altercado entre ciudadanos, destacó Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia.
En entrevista, el alcalde explicó que el suceso, registrado la tarde del domingo en el estacionamiento de un supermercado sobre la avenida Torreón Nuevo, dejó como saldo a una persona lesionada y a un detenido, ya que los elementos de la Policía Morelia detuvieron oportunamente al agresor.
Cuestionado sobre otro incidente registrado días atrás en la misma avenida, donde elementos de seguridad de distintas corporaciones fueron agredidos por delincuentes durante un operativo, el alcalde destacó la labor diaria de la Policía Morelia.]
Aunado a esto, Martínez Alcázar señaló que, si bien la desacreditación de ciertas páginas continúa, destacó que finalmente los resultados de la corporación hablan sobre el trabajo que se realiza día a día, pues detalló que la Policía Morelia ha sido un proyecto que han impulsado desde tiempo atrás, al cual se ha invertido tanto tiempo como recursos para que dé resultados óptimos.
RPO