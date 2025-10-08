Alcalde asegura que crédito a corto plazo permitirá cumplir compromisos financieros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Hacemos un municipio con finanzas sanas y transparentes (…)”, aseveró Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia.

Tras la sesión de Cabildo de este miércoles, en la que la comuna moreliana autorizó por mayoría la contratación de un financiamiento a corto plazo por más de 135 millones de pesos, el alcalde destacó en entrevista que se trata de un crédito revolvente, por lo que —a su decir— no representaría un endeudamiento para el municipio.

“Solicitamos liquidez para pagar algunos compromisos que se tienen (…), para poder tener flujo y continuar pagando a proveedores, a los constructores y sin parar de hacer las obras”, puntualizó el edil.

Durante la sesión, algunas regidoras expresaron su postura respecto a que este crédito a corto plazo pudiera desestabilizar financieramente al Ayuntamiento de Morelia.