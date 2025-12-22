Morelia

Alberto Peláez visita Morelia y la elogia: "Chulisima"

Alberto Peláez visita Morelia y la elogia: "Chulisima"
FACEBOOK/Alberto Peláez
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El periodista y novelista Alberto Peláez expresó su admiración por Morelia durante una visita reciente, en la que destacó la belleza de la ciudad en temporada navideña y la riqueza de su gastronomía.

En una publicación en redes sociales, Peláez aseguró que este año encontró a Morelia “espectacular” y aprovechó para recomendarla como destino turístico.

Te puede interesar:
Tv Azteca: Alfredo Adame gana La Granja VIP; SAT le quitaría casi 1 millón en impuestos
Alberto Peláez visita Morelia y la elogia: "Chulisima"

El corresponsal, que trabajó por muchos años para Televisa en España, ha señalado en visitas anteriores que recorrer la capital michoacana es como hacer un viaje a sus raíces europeas.

Además, reveló que tiene parte de su familia viviendo en esta ciudad.

“Venir a Morelia, visitar Morelia, es visitar parte de España. Todo ha sido realmente espectacular, yo lo recomiendo mucho”, expresó en su mensaje.

RYE-

Alberto Peláez
Alberto Peláez Morelia
Morelia viaje

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com