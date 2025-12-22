Alberto Peláez visita Morelia y la elogia: "Chulisima"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El periodista y novelista Alberto Peláez expresó su admiración por Morelia durante una visita reciente, en la que destacó la belleza de la ciudad en temporada navideña y la riqueza de su gastronomía.

En una publicación en redes sociales, Peláez aseguró que este año encontró a Morelia “espectacular” y aprovechó para recomendarla como destino turístico.