Alberto Peláez visita Morelia y la elogia: "Chulisima"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El periodista y novelista Alberto Peláez expresó su admiración por Morelia durante una visita reciente, en la que destacó la belleza de la ciudad en temporada navideña y la riqueza de su gastronomía.
En una publicación en redes sociales, Peláez aseguró que este año encontró a Morelia “espectacular” y aprovechó para recomendarla como destino turístico.
El corresponsal, que trabajó por muchos años para Televisa en España, ha señalado en visitas anteriores que recorrer la capital michoacana es como hacer un viaje a sus raíces europeas.
Además, reveló que tiene parte de su familia viviendo en esta ciudad.
“Venir a Morelia, visitar Morelia, es visitar parte de España. Todo ha sido realmente espectacular, yo lo recomiendo mucho”, expresó en su mensaje.
RYE-