Alberca Olímpica y lago artificial, obras de gran calado durante la administración de Yarabí Ávila

La coordinadora de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario, Cindy Lara Gómez, indicó que la obra tiene varias etapas las cuales se han ejecutado en tiempo, tras señalar que, actualmente se están realizando trabajos en cuanto al revestimiento de la alberca, equipamiento del cuarto de máquinas y calentadores, terminación del área de fisioterapia, baños y vestidores.

Precisó que dicha edificación representa un importante aporte al desarrollo deportivo, académico y social de la comunidad nicolaita y de la población moreliana, en ese sentido, comentó que un punto relevante es que además permitirá contar con un espacio para la enseñanza, entrenamiento y evaluación de disciplinas relacionadas con la educación física y la fisioterapia.

“También estará posicionando a la Universidad Michoacana como un referente regional en infraestructura deportiva universitaria de alto nivel, tal y como ha sido la visión de la rectora Yarabí Ávila González”, sostuvo.