Al ritmo de la música, Morelia celebró el natalicio del Siervo de la Nación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del 260 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, el centro histórico de la capital michoacana se convirtió en un gran escenario donde más de 50 mil personas se reunieron para disfrutar de las agrupaciones musicales que amenizaron la noche moreliana.
En este evento impulsado por el Ayuntamiento de Morelia, se abrieron los accesos sobre la avenida Madero alrededor de las 16:00 horas. Fue entonces cuando decenas de asistentes corrieron para colocarse lo más cerca posible del escenario, buscando asegurar un buen lugar para el espectáculo.
El grupo Los Ramiritos fue el encargado de abrir la jornada musical con el ánimo característico de la banda. Más tarde, Jorge Luis Solís, imitador de Marco Antonio Solís, puso a cantar a los presentes con algunos de los éxitos más emblemáticos de el Buki.
La fiesta continuó con la Sonora de la Luz, que llenó el primer cuadro del Centro con algunas cumbias. Uno de los momentos más esperados llegó con la presentación de Los Freddys, quienes con sus característicos trajes amarillos lograron que jóvenes y adultos corearan temas como “Déjenme llorar”.
La energía subió aún más con la participación de Claudio Alcaraz, que hizo zapatear a las y los morelianos; de hecho, bajó unos minutos del escenario para convivir con el público que lo recibió con entusiasmo.
Posteriormente, tuvo lugar el tradicional encendido de la Catedral de Morelia, acompañado de un popurrí mexicano y la voz de Karla Elisa, lo que dio paso a las presentaciones más esperadas de Grupo Liberación y la Dinastía de Tuzantla.
De acuerdo con la Policía Morelia, se estima que en total asistieron más de 50 mil personas al festejo que el Ayuntamiento de Morelia organizó para celebrar el natalicio del Siervo de la Nación.
