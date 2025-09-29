Al ritmo de la música, Morelia celebró el natalicio del Siervo de la Nación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del 260 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, el centro histórico de la capital michoacana se convirtió en un gran escenario donde más de 50 mil personas se reunieron para disfrutar de las agrupaciones musicales que amenizaron la noche moreliana.

En este evento impulsado por el Ayuntamiento de Morelia, se abrieron los accesos sobre la avenida Madero alrededor de las 16:00 horas. Fue entonces cuando decenas de asistentes corrieron para colocarse lo más cerca posible del escenario, buscando asegurar un buen lugar para el espectáculo.