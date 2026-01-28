Al menos 50 edificios dañados por pintas del 'Spaguetti'; autoridades buscan reparación del daño

Reparación del daño como medida correctiva

Uno de los enfoques más importantes en este caso será la reparación del daño. La Policía Morelia ha solicitado que, además del arresto de Héctor N., se implemente una medida correctiva que implique la recuperación y rehabilitación de los espacios afectados. Esto incluiría la eliminación de las pintas y la restauración de las áreas dañadas, con el objetivo de devolverle a la ciudad su imagen y preservar su patrimonio histórico.

La Gerencia del Centro Histórico ha reiterado que los grafitis y las pintas en las fachadas de los edificios históricos son un grave daño al patrimonio de la ciudad, que no solo afecta su apariencia, sino también la percepción de los visitantes y el bienestar de los habitantes locales. Las autoridades locales están comprometidas a restaurar el orden urbano y a garantizar que los responsables de estos actos enfrenten las consecuencias legales correspondientes.