Al menos 50 edificios dañados por pintas del 'Spaguetti'; autoridades buscan reparación del daño

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la detención de Héctor N., alias “Spaguetti”, a raíz de su relación con múltiples grafitis y pintas en la ciudad, las autoridades de Policía Morelia y la Gerencia del Centro Histórico están trabajando de manera conjunta para abordar los daños ocasionados en diversos inmuebles.
Según fuentes oficiales, más de 100 grafitis han sido detectados en distintos puntos de Morelia. De estos, se ha confirmado que aproximadamente 50 inmuebles en el centro histórico de la ciudad han sido afectados, lo que genera un impacto significativo no solo en la estética urbana, sino también en el patrimonio de la ciudad.
Uno de los enfoques más importantes en este caso será la reparación del daño. La Policía Morelia ha solicitado que, además del arresto de Héctor N., se implemente una medida correctiva que implique la recuperación y rehabilitación de los espacios afectados. Esto incluiría la eliminación de las pintas y la restauración de las áreas dañadas, con el objetivo de devolverle a la ciudad su imagen y preservar su patrimonio histórico.
La Gerencia del Centro Histórico ha reiterado que los grafitis y las pintas en las fachadas de los edificios históricos son un grave daño al patrimonio de la ciudad, que no solo afecta su apariencia, sino también la percepción de los visitantes y el bienestar de los habitantes locales. Las autoridades locales están comprometidas a restaurar el orden urbano y a garantizar que los responsables de estos actos enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
Además de la detención, las autoridades locales se han comprometido a reforzar las medidas de seguridad y vigilancia en las zonas más vulnerables a estos actos vandálicos. Como parte de la estrategia para proteger el patrimonio de Morelia, se planea implementar más patrullajes y acciones preventivas en las áreas del Centro Histórico para evitar que estos delitos continúen afectando el paisaje urbano.
