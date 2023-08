Al menos 3 secundarias en Morelia no iniciaron con normalidad ciclo: SNTE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la capital del estado al menos tres secundarias no arrancaron el ciclo escolar con normalidad a consecuencia de las movilizaciones magisteriales, así lo informó Héctor Astudillo García, presidente de la Comisión Ejecutiva de la Sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien consideró que no hay justificación para este tipo de acciones, toda vez que la autoridad estatal ha garantizado los pagos y prestaciones de este año.

“En la capital tenemos 3 secundarias que no iniciaron labores y yo insisto, no hay justificación, yo también soy maestro, yo también sé lo que es venir caminando en la cultura del esfuerzo, pero por encima de todo, mi profesión, entonces qué justifica que yo sacrifique la educación de los niños en aras de una lucha personal de intereses políticos. Están garantizados los derechos de los trabajadores, escuchamos que la Secretaría de Finanzas del estado subrayó que los pagos y todas las prestaciones están garantizadas de aquí al último día del año, entonces no hay justificación”.

En entrevista, el líder magisterial del ala institucional detalló que aún durante el viernes y el sábado varios planteles del estado reportaban falta de libros, sobre todo de quinto y sexto grado de primaria, de preescolar y de secundarias, por lo que, dijo, este día se hará un balance y se buscará a los representantes de la Secretaría de Educación para garantizar que todos los niños cuenten con sus materiales.

“Todavía el viernes y el sábado varios compañeros nos reportaban que les hacían falta libros, tenemos el informe de directores y supervisores que durante el fin de semana siguieron entregando en las escuelas, hoy vamos a hacer una evaluación de hasta donde ya se entregó de manera completa porque hacían falta muchos libros de quinto y sexto grado de primaria, no habían llegado los libros de preescolar y no habían llegado los libros de secundarias”.

A la par, Astudillo García aprovechó para hacer a todos los gobiernos a no hacer de las escuelas ni de los libros de texto el pretexto político para que diriman sus diferencias y a los padres de familia a confiar en la capacidad pedagógica de los maestros para que éstos decidan qué contenido es adecuado y qué contenido debe quedar de lado en virtud de la serie de errores y señalamientos que deben tomarse en cuenta para ediciones posteriores.

Finalmente, Héctor Astudillo añadió que espera que sea un ciclo escolar de éxito, en medio del contexto de violencia y descomposición social, para lograr que este año se puedan enraizar nuevamente los valores en la familia y que tanto padres de familia como docentes sean aliados para cuidar de los niños y su desarrollo.

“Un llamado respetuoso a los padres de familia a que seamos equipo porque si nosotros no estamos suspendiendo clases y no estamos evadiendo nuestra responsabilidad, no se justifica que haya padres de familia que quieran que seamos sus empleados porque no somos empleados de ellos, somos empleados del estado mexicano”, concluyó.

RYE