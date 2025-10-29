Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Forestal de Michoacán (Cofom) indicó que al menos 140 mujeres cuidan los bosques en Michoacán, aunque pueden ser más. Hasta el momento, la instancia solo cuenta con dicho registro; la titular, Martha Rendón, indicó que sus tareas son sustanciales.

Previo al Encuentro Estatal de Mujeres Forestales, la funcionaria indicó que en los últimos años ha crecido el interés de ellas por proteger los bosques, pero apuntó que no solo se trata del cultivo de plantas, sino que sus actividades giran en torno a la reforestación, la creación de viveros comunitarios y el tema de sanidad.

"El Encuentro Estatal Forestal es para dar realce y darle lugar a las mujeres. Ha crecido el interés de ellas (...) Le han entrado a la cuestión de restauración, de reforestación, sanidad, hemos visto una actividad intensa", dijo la directora.

Hasta el momento —mencionó— hay un registro de 140 mujeres dedicadas exclusivamente a la conservación de los bosques, aunque comenzarán con un programa junto con la Comisión Nacional Forestal para el establecimiento de plantaciones comerciales y resineras en las que también puedan participar.