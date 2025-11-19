Al caer la noche jaguares cobrarán vida con videomapping en Casa de la Cultura de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 21 de noviembre, la Casa de la Cultura de Morelia será el escenario del videomapping “Michoacán por el Jaguar”, una experiencia audiovisual que busca sensibilizar sobre la conservación del felino más emblemático del estado.

El evento dará inicio a las 19:00 horas y será de entrada libre, lo que lo convierte en una excelente opción cultural y ambiental para disfrutar en familia o con amigos.

La proyección se realizará sobre la fachada del recinto ubicado en Av. Morelos Norte #485, en el corazón de la capital michoacana.

Con esta actividad, se pretende concientizar al público sobre la importancia ecológica del jaguar y los esfuerzos que se realizan para su preservación en el territorio michoacano.

Este proyecto es impulsado por la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Cultura, el ICTI, La Bru, y otras instituciones comprometidas con la biodiversidad y la divulgación científica.

RYE-