Al año limpian grafitis en aproximadamente 3 mil 500 metros cuadrados de cantería, en Morelia

FACEBOOK/Gerencia del Centro Histórico de la ciudad de Morelia
Daire Zúñiga
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Anualmente la Gerencia del Centro Histórico de Morelia realiza la limpieza de grafitis en 3 mil 500 metros cuadrados en cantería, informó Gaspar Hernández Razo, titular de la dependencia.

En entrevista para MIMORELIA.COM, el gerente recalcó que estas labores se realizan prácticamente todos los días en el centro de la capital michoacana, pues esta problemática es recurrente tanto en negocios como en viviendas.

Es interminable el trabajo que hacemos en la Gerencia para eliminar grafiti en fachada aplanada y en cantería… Anualmente son entre 12 mil y 14 mil metros cuadrados en fachada aplanada, y en cantería alrededor de 3,500 los que atendemos todos los años”.

Por lo anterior, el funcionario municipal recordó a la ciudadanía que es importante realizar las denuncias correspondientes cuando sus viviendas se ven afectadas por este tipo de pintas, ya que esta es la única forma en la que puede existir una sanción penal para los responsables.

Explicó que cuando no existe una denuncia formal, la sanción impuesta corresponde al trabajo comunitario y no pueden derivarse mayores penalizaciones por parte del Juez Cívico de Morelia.

