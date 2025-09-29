Ajustes viales en el monumento son temporales: Joanna Moreno Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los cambios viales en la zona del Monumento al Gral. Lázaro Cárdenas son por el tiempo que dura la construcción del teleférico, es decir, son temporales, dejó en claro la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) del Ayuntamiento de Morelia, Joanna Margarita Moreno Manzo.

En atención a medios de comunicación, indicó que el cambio de sentido a la calle Jesús Solórzano y que la parada del transporte público sea a la misma altura que está la calle son temas que se han visto con el Gobierno del Estado y los transportistas, con el objetivo de agilizar el flujo vial en la zona.