Ajustes viales en el monumento son temporales: Joanna Moreno Manzo

No solo es el cambio de sentido en la calle Jesús Solórzano, también es la parada para el transporte público
Ajustes viales en el monumento son temporales: Joanna Moreno Manzo
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los cambios viales en la zona del Monumento al Gral. Lázaro Cárdenas son por el tiempo que dura la construcción del teleférico, es decir, son temporales, dejó en claro la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) del Ayuntamiento de Morelia, Joanna Margarita Moreno Manzo.

En atención a medios de comunicación, indicó que el cambio de sentido a la calle Jesús Solórzano y que la parada del transporte público sea a la misma altura que está la calle son temas que se han visto con el Gobierno del Estado y los transportistas, con el objetivo de agilizar el flujo vial en la zona.

Este día, dijo, se acordó revisar con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) de Gobierno del Estado el mover la parada del transporte de la zona Poniente al Oriente de la ciudad, principalmente la que se ubica frente al Monumento.

Hoy revisaremos el comportamiento”, dijo al precisar que si es hábil para la agilidad vial, se quedará durante el periodo de obra.

En caso de que estos ajustes que se están realizado sean definitivos, será el Gobierno de Michoacán, a través de Sedum, quienes hagan el planteamiento de reconfiguración a las vialidades.

