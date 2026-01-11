Aguarda Carlos Garfias la aceptación de su renuncia como Arzobispo de Morelia

Procedimiento Canónico y Sucesión Automática

De acuerdo con el Código de Derecho Canónico, todo obispo o arzobispo está obligado a presentar su renuncia al Sumo Pontífice al cumplir 75 años de edad. Es el Papa, como máxima autoridad de la Iglesia, quien tiene la potestad de aceptar la dimisión, bien sea de forma inmediata o pidiendo al prelado que permanezca en el cargo hasta que se nombre a un sucesor.

En el caso de Morelia, la sucesión ya está preparada. Desde el 17 de marzo, el Arzobispo Coadjutor, Monseñor Armando Álvarez Cano, ha estado trabajando junto a Garfias Merlos. La figura del coadjutor con derecho a sucesión garantiza que el cambio de mando sea automático e inmediato una vez que la renuncia sea aceptada por el Papa León XIV.

El Arzobispo Garfias Merlos detalló que el proceso de entrega se ha realizado en dos etapas. La primera, una entrega de carácter administrativo-económico, se concretó en agosto pasado. La segunda, la entrega pastoral al Arzobispo Coadjutor, se realizó el 16 de diciembre, lo que demuestra, dijo, la disposición total para ceder el gobierno de la diócesis.

"En el momento en que a mí me acepten la renuncia en las Altas Sedes, él automáticamente entra a gobernar la Arquidiócesis”, concluyó Garfias Merlos, confirmando que la transición está lista y solo se espera la notificación oficial de Roma para que Mons. Armando Álvarez Cano asuma plenamente el liderazgo pastoral de la Arquidiócesis de Morelia.

BCT