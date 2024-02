Agua sobra en Morelia, lo que no hay son obras para llevarla a los hogares: Juan Carlos Barragán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado local Juan Carlos Barragán Vélez, aseguró que en Morelia sí hay agua, lo que se necesitan son obras que lleven el vital líquido a los hogares. En ese sentido, consideró que los gobiernos no apuestan a este tipo de obras, debido a que no suelen verse y no representan votos para los gobiernos.

“Agua es lo que sobra en Morelia, lo que no hay son las obras que se requieren para poder llevar el agua potable hasta los hogares. Estamos pagando una de las aguas más caras en el país, pero tenemos un pésimo servicio por parte del Organismo Operador de Agua Potable”.

Lo anterior, lo señaló en entrevista con Mario Hernández para Fórmula Noticias Michoacán, que se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 horas por el 105.1 de FM, en donde señaló que la problemática del agua es equiparable al tema de la inseguridad, por lo que debería ser considerado una de las prioridades para resolver por parte de los gobiernos.

En ese sentido, recordó que, dentro de su trabajo legislativo, presentó iniciativas en materia de desarrollo urbano y de reglamentación, con las que se busca que las constructoras estén obligadas a hacer cisternas en las viviendas.