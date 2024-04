Agua que se vierte desde la planta potabilizadora de Vista Bella no es tóxica: OOAPAS

Y es que como se recordará ante Notario reunieron las tomas de agua que se enviaron a los laboratorios certificados con sede en Celaya, cuya información será presentada ante las instancias correspondientes, en el momento en que sea necesario.

El funcionario consideró que puede haber una motivación “política”

Recordó que se sacó un tapón y que hay imágenes “de todo el ‘mugrero’ que sacamos de ahí y no pueden decir que lo OOAPAS llevó costales de grava ahí, ellos usan algunas cosas, ellos taparon ese dren desde la parte alta, porque hacen uso del agua; vayan al zoológico para que vean que ahí tienen bombas para regar los prados, los jardines del Zoológico, no entiendo por qué ahora antes de un período electoral empieza a ver tanto ruido y politizan un tema que no deberían, porque al final de cuentas es un tema de operación normal que tiene una explicación técnica”.

Mientras se cuestionó, “¡qué casualidad que desde el lunes (1° de abril), a mediodía que empezamos a destapar ese ese dren y hasta hoy día todos los días la planta tiene el mismo funcionamiento de los retrolavados ¿y por qué no se han vuelto a inundar?”

Oswaldo Rodríguez consideró que “realmente ignoran cómo funciona esto y lo que deben hacer es darle mantenimiento al canal que forma parte de los cuerpos receptores de propiedad nacional, ese arroyito que hay siempre ahí lo usan para regar, los animales toman agua y ¿por qué ahí sí no les afecta?”

Añadió que lo que hacen es “un mal manejo de la información, entonces nosotros por supuesto que tomamos muestras, desde la salida de la planta, y desde ahí hasta el zoológico, no hay ninguna descarga de ningún tipo, imagínense si ellos tomaron muestras del agua que estaba adentro del zoológico, ahí tienen las descargas de ellos, aclarando, ellos no tienen descargas en nuestra red de alcantarillado, ¿en dónde descargan el agua de los baños, las oficinas y el lavado de las jaulas?”.

Dijo que el OOAPAS no mete drenaje adentro del zoológico, (porque no es un uso público urbano), eso les corresponde a ellos, el alcantarillado del OOAPAS llega hasta la banqueta de las casas, adentro de las mismas es responsabilidad del propietario.

Recordó que el área jurídica organismo presentó dos denuncias al Parque, la primera ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la segunda ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para dar formal seguimiento a las irregularidades en el manejo del agua por parte del parque.

Y es que debe pedir permiso de descarga quien tenga un uso de las aguas y las contamine; “entonces ahí la Conagua es la que tendrá revisar; no hay planta de tratamiento, que expliquen cómo hacen el manejo de los residuos”.

Y señaló que “mientras no descarguen a los drenes, a la red de alcantarillado del organismo, no es responsabilidad de éste sino de la Conagua; no tienen toma del OOAPAS, usan un pozo es una extracción de agua subterránea que regula la Conagua".

El funcionario municipal, dijo que “aparentemente cuentan con una concesión de la Conagua pero está vencida y eso lo tendrán que aclarar” con la Dependencia federal.