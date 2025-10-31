¡Agua de vuelta! Cárcamo de La Mintzita reinicia producción tras mantenimiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) informó que concluyeron los trabajos de mantenimiento y modernización en el cárcamo de rebombeo de La Mintzita, lo que permitió restablecer la producción de agua potable.

A partir de las 15:00 horas de este jueves, se reinició la operación del cárcamo, por lo que el suministro de agua se irá normalizando de manera gradual en las colonias que dependen de esta fuente de abastecimiento.

Los trabajos sufrieron retrasos debido a la demora en la llegada de materiales eléctricos, ocasionados por bloqueos carreteros registrados en distintos puntos del estado. Una vez restablecida la energía eléctrica, se pudo reactivar el sistema.

El organismo agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía y de los usuarios que forman parte del proceso de modernización del sistema de rebombeo, y reiteró su compromiso de mantener informada a la población sobre acciones que contribuyan a mejorar la eficiencia del servicio.