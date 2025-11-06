Construyen techumbre en primaria de Morelia; alcalde recibe muestras de agradecimiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alumnos, padres de familia y maestros de la Escuela Primaria “Francisco González Bocanegra”, agradecieron al Presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, por la construcción de una techumbre que les ayudará a realizar sus actividades escolares con mayor seguridad.

Tras ser recibido con porras y saludos, el alcalde comentó que ahora ya cuentan con una techumbre que los protege de los rayos del sol y la lluvia, a diferente de la última vez en que visitó la escuela y en donde el calor impedía que todas y todos estuvieran al aire libre con tranquilidad.

Alfonso Martínez comentó que para el Gobierno de Morelia es muy importante la educación, por ello se ha trabajado muy fuerte en la mejora de infraestructura para que las y los niños se preocupen únicamente por estudiar.