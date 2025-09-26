Afonso Cruz… Escritor, ilustrador y cineasta que abre el Conversatorio en la FILLM

“Viajar es importante para mí y para mi escritura. Uno puede ser escritor desde su celda, pero también puede viajar y crear”, señaló al referirse a sus primeras obras como La carne de Dios, La contradicción humana y La muñeca de Kokoschka.

Sobre la combinación entre escritura e ilustración, comentó que ambas deben ir de la mano para complementarse y facilitar la lectura. “Mis pasiones son una sola”, enfatizó.

Como ejemplo mencionó su libro Capital, una obra sin palabras, construida únicamente a través de ilustraciones que cuentan la historia de amor entre un niño y su alcancía, obsequio de su padre.