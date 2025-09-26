Afonso Cruz… Escritor, ilustrador y cineasta que abre el Conversatorio en la FILLM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Originario de Figueira da Foz, Portugal, Afonso Cruz inauguró el Conversatorio de la 4ª Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia. Sus inicios en la escritura se dieron en 2009, aunque desde 1991 ha estado involucrado en las artes, comenzando como ilustrador en películas animadas.
Acompañado por la agregada de Cultura de la Embajada de Portugal en México, Luisa Fernandes, Cruz explicó que cada una de sus obras narra historias inspiradas en sus viajes.
“Viajar es importante para mí y para mi escritura. Uno puede ser escritor desde su celda, pero también puede viajar y crear”, señaló al referirse a sus primeras obras como La carne de Dios, La contradicción humana y La muñeca de Kokoschka.
Sobre la combinación entre escritura e ilustración, comentó que ambas deben ir de la mano para complementarse y facilitar la lectura. “Mis pasiones son una sola”, enfatizó.
Como ejemplo mencionó su libro Capital, una obra sin palabras, construida únicamente a través de ilustraciones que cuentan la historia de amor entre un niño y su alcancía, obsequio de su padre.
Capital refleja las distintas etapas del ser humano —desde la amistad hasta lo personal— y cómo estas se entrelazan. A su vez, proyecta un sentido anticapitalista, con un guiño al pensamiento de Karl Marx, reforzado por el propio título del libro.
mrh