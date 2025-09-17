Afinan Yankel Benítez y vecinos de Ríos Mexicanos gestión de servicios en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión de trabajo con vecinas y vecinos de la colonia Ríos Mexicanos, con el propósito de dar continuidad a la regularización del servicio de energía eléctrica, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Durante el encuentro también se abordó la dotación de agua potable mediante la construcción de una red hidráulica, lo que representa un paso fundamental para garantizar el acceso a servicios de calidad en esta zona de la ciudad.