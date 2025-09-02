Aeropuerto Internacional de Morelia se consolida como uno de los mejores del país

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de turismo municipal, Thelma Aquique Arrieta, destacó que el Aeropuerto Internacional de Morelia ha logrado un importante avance en su posicionamiento a nivel nacional, en tanto que de acuerdo a cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil del mes de julio de 2025, se posicionó en el octavo lugar en llegada de pasajeros internacionales.

Destacó que el gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ha trabajado de la mano con los promotores turísticos de la ciudad; lo que ha permitido mantener una destacada y permanente campaña de promoción turística.