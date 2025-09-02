Aeropuerto Internacional de Morelia se consolida como uno de los mejores del país

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de turismo municipal, Thelma Aquique Arrieta, destacó que el Aeropuerto Internacional de Morelia ha logrado un importante avance en su posicionamiento a nivel nacional, en tanto que de acuerdo a cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil del mes de julio de 2025, se posicionó en el octavo lugar en llegada de pasajeros internacionales.
Destacó que el gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ha trabajado de la mano con los promotores turísticos de la ciudad; lo que ha permitido mantener una destacada y permanente campaña de promoción turística.
Agregó que, en un crecimiento acumulado en el periodo enero-julio 2025, han llegado 376 mil 600 viajeros del extranjero, lo que significa un incremento acumulado del 6.7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Además, en el mes de julio de 2025, el Aeropuerto de Morelia pasó de la cuarta a la tercera mejor posición en crecimiento acumulado de recepción de pasajeros internacionales.
RPO