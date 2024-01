Advierte regidora Minerva Bautista sobre terreno en Morelia con hasta 60 perros callejeros

"En el Tec hay personal, directivos, que la primer petición ha sido llévenselos a la perrera, no están ni siquiera en la tónica de saber que ya no existe la perrera que es un centro de atención animal, desde ese concepto que tienen es grave pero también algunos maestros que dijeron en su momento hacerse cargo, ya después tampoco no quisieron, es difícil, sí es querer a los animales, pero conlleva una responsabilidad".

Por lo anterior, la regidora llamó a la población de Morelia interesados a ayudar a la fauna urbana como perros y gatos, a priorizar la esterilización, antes que la alimentación de los ejemplares, pues al no esterilizarlos la ciudadanía sigue siendo parte de una cadena de reproducción sin control.

