Advierte Itzé Camacho, rompimiento por "avasallamiento" en la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Itzé Camacho Zapiain recordó que, al inicio de la 76 legislatura se dio un acuerdo entre las tres fuerzas políticas mayoritarias (Morena-PT-PVEM) para definir el periodo que cada partido estaría encabezando la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán. Ante lo que definió como un "avasallamiento" de la presidencia de la Mesa, la legisladora advirtió un posible rompimiento entre las bancadas.

"Sabemos que hay un acuerdo con otros partidos. Entonces, al haber falta de respeto de formas, puede haber un quebrantamiento muy importante, que si no se cuida independientemente de quién quede, creo que Morena quiere arrasar con esa decisión, creo que si no se toman en cuenta las formas, puede haber un rompimiento muy delicado. Desde ahí ya vamos caminando mal".

El acuerdo al inicio de la legislatura versaba en que los primeros nueve meses la presidencia la asumiría el Partido Verde, los siguientes nueve meses el Partido del Trabajo y el resto del periodo Morena.

La ex presidenta de Lázaro Cárdenas cuestionó el tipo de política que se ha llevado a cabo dentro del Congreso para la toma de decisiones.

"Yo creo que cuidar las formas es lo que ha faltado aquí por parte, pues no sé si de la coordinación o no sé si todo el equipo de Morena, no sé de quién, pero una falta de verdad de formas, esto no es una política de altura, es una política de avasallamiento con la cual yo no estoy de acuerdo".

Camacho Zapiain afirmó que le es indiferente el hecho de que Giulianna Bugarini Torres sea la próxima presidenta del Congreso, insistiendo en que es el avasallamiento y la ruptura de acuerdos lo más importante, pues advirtió que ello podría traer consecuencias en las alianzas para el 2027.

mrh