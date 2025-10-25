Morelia

Adulto mayor resulta herido al resistirse a robo de camioneta en Morelia

Los hampones sólo consiguieron quitarle un teléfono celular
RED113
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre de la tercera edad sufrió un roce de bala al oponerse a dos delincuentes que intentaron robarle un vehículo Mazda CX-30, en la colonia Chapultepec Norte de esta ciudad de Morelia, comentaron fuentes allegadas a las autoridades policiales. Los bandidos sólo lograron llevarse el teléfono celular de la víctima, valuado en aproximadamente 3 mil pesos.

El hecho de violencia ocurrió la noche de este viernes sobre la calle General Mariano Monterde esquina Colegio Militar. Algunas personas escucharon disparos, vieron al ofendido herido y avisaron al número de emergencias.

Al sitio acudieron unos patrulleros y paramédicos, éstos últimos auxiliaron al agraviado identificado como Alejandro, de 63 años de edad, quien sufrió la referida lesión en la cadera, por fortuna no de gravedad y no requirió traslado hospitalario.

Los oficiales se encargaron de obtener datos de la situación y efectuaron un recorrido en el área para buscar los agresores, pero no los encontraron. Se espera que las instancias competentes investiguen el caso.

