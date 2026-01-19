Adulto mayor en situación de calle es auxiliado por policías en el Centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un adulto mayor en aparente situación de abandono fue auxiliado este lunes por elementos de la Policía Morelia, luego de que Grupo Tigres alertara sobre su presencia en la calle Vasco de Quiroga, en el Centro Histórico de la capital michoacana.
De acuerdo con publicaciones ciudadanas, el hombre se encontraba recostado sobre la banqueta, envuelto en cobijas y expuesto a las bajas temperaturas de la zona. Varios transeúntes manifestaron su preocupación por su estado de salud, que a simple vista parecía delicado.
Agentes municipales acudieron al sitio para verificar la situación y ofrecer apoyo. Gracias a la difusión del caso en redes sociales, familiares del adulto mayor lograron localizarlo y acudieron al lugar para llevarlo de regreso a su hogar.
Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre su identidad o condición médica. Sin embargo, el caso ha generado diversos comentarios sobre la necesidad de fortalecer las redes de apoyo a personas en situación vulnerable, especialmente adultos mayores.
SHA