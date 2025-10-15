Adoptan a 15 perritos rescatados durante el Festival de Cine de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival Internacional de Cine en Morelia (FICM) se convirtió en un escenario de esperanza para 15 perritos rescatados y posteriormente adoptados durante su 23 edición, que inició el 10 de octubre. Esmeralda Cerda Pizano, representante de la asociación Generando Hogares de Amor Para Animales Desprotegidos (GHAPAD), resaltó el impacto de visibilizar a animales de la calle en un evento cultural que atrae a miles.
Lo anterior, dijo, es reflejo de que la cultura de la adopción ha crecido en Michoacán, especialmente gracias a la colaboración entre las asociaciones animalistas.
“Ha crecido la conciencia en la ciudadanía muchísimo, muchísimo. Los activistas que nos dedicamos a darle voz a los animales, de verdad hemos hecho todos un trabajo extraordinario. Siempre extendemos lazos. Si alguien tiene campaña de esterilización, o campaña de concientización, o campaña de adopción, es bienvenida”, expresó Cerda Pizano.
La invitación al festival permitió presentar a los perritos en el espacio de croquetas, generando 15 adopciones en un espacio que, en esta ocasión, fue privado.
“Ahora en el Festival de Cine Internacional, donde hubo una invitación a GHAPAD para que fuéramos con los perritos a ver si se daban en adopción, esto generó 15 adopciones, nada más en una muestra de estar ahí con los perritos de GHAPAD. Cualquier esfuerzo, privado o de gobierno, de verdad es muy importante. Entre más públicos sean los escenarios, es mejor, para que hagamos un trabajo de concientización, para que hagamos también campañas de esterilización, de adopción, que es la más importante para poder seguir rescatando vidas”, relató.
GHAPAD, fundada en 2018, opera un refugio con más de 40 perros y gatos rescatados, priorizando adopciones responsables. En México, el 70 % de las mascotas son abandonadas, con 500 mil perros en las calles de Michoacán, según la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies.
Cerda Pizano enfatizó la adopción de medianos y grandes, pues las y los ciudadanos prefieren tallas pequeñas, aunque puedan ser más nerviosos, dijo.
