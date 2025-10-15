Adoptan a 15 perritos rescatados durante el Festival de Cine de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival Internacional de Cine en Morelia (FICM) se convirtió en un escenario de esperanza para 15 perritos rescatados y posteriormente adoptados durante su 23 edición, que inició el 10 de octubre. Esmeralda Cerda Pizano, representante de la asociación Generando Hogares de Amor Para Animales Desprotegidos (GHAPAD), resaltó el impacto de visibilizar a animales de la calle en un evento cultural que atrae a miles.

Lo anterior, dijo, es reflejo de que la cultura de la adopción ha crecido en Michoacán, especialmente gracias a la colaboración entre las asociaciones animalistas.

“Ha crecido la conciencia en la ciudadanía muchísimo, muchísimo. Los activistas que nos dedicamos a darle voz a los animales, de verdad hemos hecho todos un trabajo extraordinario. Siempre extendemos lazos. Si alguien tiene campaña de esterilización, o campaña de concientización, o campaña de adopción, es bienvenida”, expresó Cerda Pizano.