¡Adopta y regala amor! Feria navideña reunirá a 20 peluditos en busca de hogar

Antes de presentar a los peludos, la presidenta de la asociación, Ángeles Rojas, hizo un llamado a la población, recordando que estos lomitos y michis han sido víctimas de abandono y maltrato, pero aún conservan la esperanza de un futuro distinto.

Pidió especialmente que la ciudadanía se dé la oportunidad de conocerlos, pues hay opciones para todos los gustos, desde quienes buscan energía y aventuras hasta quienes prefieren calma y ternura.

“Tenemos desde los más activos para deportistas que gustan salir a correr y caminar al aire libre o explorar nuevos lugares, así como aquellos de extrema tranquilidad que solo disfrutan de una camita al lado de una familia donde puedan brindar y recibir amor”, señaló.

Son casi una veintena de pequeños que sueñan con pasar la Navidad acompañados, no en un refugio, y aguardan que la temporada sea el inicio de una historia distinta para cada uno.

