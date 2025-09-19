Adopta, vacuna y esteriliza; eventos animalistas en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el incremento superior al 30 por ciento de michis y lomitos en situación de calle, las asociaciones protectoras de animales se pusieron las pilas y preparan un fin de semana lleno de actividades con ferias de adopción, jornadas de esterilización y vacunas gratuitas en distintos municipios.

El domingo 21 de septiembre, el colectivo de Rescatistas Independientes de Michoacán llevará a cabo su feria en la explanada del Parque Infantil 150, de 11:30 a 15:30 horas, con una veintena de lomitos y gatitos que buscan un hogar tras haber sobrevivido a la crueldad de las calles.

Otra cita más es este sábado 20 de septiembre, cuando la asociación Generando Hogares de Amor para Animales Desprotegidos (GHAPAD) se instale en el estacionamiento de la veterinaria Petco.

Estarán sábado y domingo, de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, presentando ejemplares de talla mediana y grande, con distintos colores y personalidades, listos para encontrar un humano.

También el domingo, la Casita de Frijol y Tadeo, especializada en rescate felino, realizará su quinta edición de feria de adopción en la Universidad Nova Spania, en Calzada Fray Antonio de San Miguel 173, Centro Histórico, de 11:00 a 15:00 horas, pero tendrá tanto michis como lomitos.

Este mismo sábado, la asociación Hermano Animal ofrecerá vacunación antirrábica gratuita para felinos y caninos en el fraccionamiento Tres Puentes, calle Puente de Alvarado 213, de 9:00 a 14:30 horas.

La acción se repetirá el lunes 22 de septiembre, cuando, junto con GHAPAD, entregarán fichas para la jornada de esterilización del jueves 25 de septiembre, en el Circuito Educadores Mexicanos, esquina calle Artículo Tercero, colonia Jesús Romero Flores.

Mientras tanto, en Uruapan, la Unión de Asociaciones y Rescatistas de Uruapan (UARUPA) convoca a su campaña de esterilización el domingo 21 de septiembre a las 10:00 horas, en el Centro de Protección Animal, calle Chante número 26, colonia Quirondavara.

El Ayuntamiento de Pátzcuaro, en colaboración con la Fundación para la Esterilización Felina y Canina (FYC), ofrecerá una campaña con cuota de recuperación de 150 pesos este sábado 20 de septiembre en Potrero del Agua número 1.

Las asociaciones recordaron que sin adopciones es imposible seguir rescatando.

“Si no se adoptan, no podemos abrir espacio para más michis y lomitos”, manifestó Luisa Quijano Ravell, vocera del Colectivo de Rescatistas Independientes.

La invitación a la sociedad es clara: participar en el casting peludo y brindar una segunda oportunidad a quienes esperan una familia.