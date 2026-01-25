¡Adopta, no compres! IMPA busca hogar a 60 lomitos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 60 perritos buscan un hogar que les de amor, informó la directora de la Unidad de Atención Animal del Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA).

Al llevarse la 1ª Jornada de Adopción, en Plaza Punto Ventura desde el mediodía hasta las 16:00 horas de este domingo, refirió que por primera ocasión se tienen muchos perritos adoptables en las oficinas del instituto, por lo que se realizó está actividad donde se busca no solo dar en adopción a 10 lomitos que llevaron, sino a todos los que tienen.

Como Aria, quien desde el año pasado buscar llenar de alegría y mucho amor un hogar, o como Sofi que ha sido rechazada por una familia.

Los perritos de color negro, comentó, son los que difícilmente llegan a un hogar, todavía que muchas personas consideran que son de mala suerte, cuando únicamente dan amor a quien los recibe, como ha sido el caso de Zafiro.

Desde cachorros con promesa de esterilización, son 60 los perritos que buscan un hogar, además de gatitos que también han sido abandonados.

Los requisitos de adopción es la credencial de adopción, un comprobante de domicilio y 5 fotografías del espacio donde vivirán. Esto se puede llevar a las instalaciones del IMPA, ubicado en la calle Álamos #395, col. Álamos , o a través del WhatsApp 443 155 3090 , dónde también se encuentran todas la fichas de adopción.

Se realiza una entrevista para contar con datos generales y específicos, además de conocer a la mascota y, en un proceso de 3 días o más, se analizan las propuestas que haya. Al momento de la confirmación, al siguiente día pueden recoger al perrito que se adoptó.

