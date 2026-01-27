Adopta con amor: llega a Morelia la Feria Huella Solidaria con mascotas rescatadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 1 de febrero, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán realizará la Feria de Adopción “Huella Solidaria”, un evento dedicado a promover la adopción responsable de más de 30 perros y gatos rescatados del abandono y el maltrato.

La jornada se llevará a cabo en los Jardines de Ceconexpo, en un horario de 11:30 AM a 4:00 PM, con acceso libre para toda la familia.

Actividades y servicios: