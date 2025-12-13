¡Adopta, celebra y convive! Este sábado la Navidad se vive con perritos en la Calzada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, la Calzada Fray Antonio de San Miguel será el escenario de una jornada llena de cultura, convivencia familiar y amor por los animales, con una serie de actividades organizadas por el Instituto Moreliano de Protección Animal, enfocadas en fomentar la adopción responsable durante esta temporada navideña.

La Jornada de Adopción se llevará a cabo de 12:00 a 19:00 horas, donde se podrá conocer a perritos y gatitos que buscan un hogar, así como recibir orientación sobre los procesos de adopción, cuidados básicos y tenencia responsable.

A partir de las 16:00 horas, la calzada se llenará de vida con la Estación de Actividades Culturales, que ofrecerá dinámicas y presentaciones para todas las edades, desde cuentacuentos hasta shows artísticos, en un ambiente seguro y familiar que promueve la conexión con los animales y el entorno.